Güney Afrikalı ükseköğretim Bakanı Bakan Pandor: Filistin özgürleşmeden Güney Afrika gerçek anlamda özgür sayılmaz

Güney Afrika Yükseköğretim Bakanı Naledi Pandor, ülkesinin, Cape Town Üniversitesinde "İsrail Irkçılık Haftası" kapsamında düzenlenen konferansta, Filistin'e desteğini dile getirdi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik ırkçılık politikalarının Güney Afrika'da uygulanan Apartheid rejimiyle aynı olduğunu ifade eden Pandor, Güney Afrika'nın her zaman Filistin halkının mücadelesini desteklediğini, bundan sonra da bu yaklaşımını sürdüreceğini anlattı.

"Filistin özgürleşmeden Güney Afrika gerçek anlamda özgür sayılmaz"

Pandor, Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın "Filistin özgürleşmeden Güney Afrika gerçek anlamda özgür sayılmaz." sözünü anımsatarak, Filistin'in özgürlüğünün Güney Afrika'da kendi özgürlüklerinin bir parçası olarak değerlendirildiğini söyledi.

Tüm dünyayı ırk ayrımcılığı mücadelesinde Güney Afrika'ya verdiği destek gibi Filistin halkının özgürlük mücadelesini desteklemeye çağıran Pandor, İsrail hükümetine Filistin gerçeğini kabullenmesi için ekonomik, siyasi ve diğer alanlarda baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Güney Afrika olarak İsrail'deki büyükelçilerini geri çekmenin gündemlerinde olduğuna işaret eden Pandor, Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS topluluğunda da bu konuyu gündeme getirerek daha güçlü adımlar atılması yönünde girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

"Ezilen tüm halkların yanında durmak vazgeçemeyeceğimiz ilkemizdir"

Pandor, Güney Afrika'nın Filistin meselesindeki duruşunda kesinlikle İsrail karşıtlığı olmadığına dikkati çekerek, "Irk ayrımcılığının en kötüsüne maruz kalmış bir toplum olarak ezilen tüm halkların yanında durmak vazgeçemeyeceğimiz ilkemizdir." dedi.

İsrail ırkçılık haftası

İsrail Irkçılık Haftası (IAW) 2004 yılında Kanadalı bir grup öğrenci tarafından başlatıldı. Dünyanın birçok ülkesinde Filistin'in özgürlüğü için etkinlikler düzenlenen hafta kapsamında, film ve belgesel gösterimi, protesto ve seminerler gibi birçok faaliyetle Filistin halkının özgürlük mücadelesine tüm dünyada kollektif bir zemin oluşturulmaya çalışılıyor.