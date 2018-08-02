Güney Çin Denizi için müzakere belgesi kabul edildi

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri ve Çin, Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer kurallarını belirleyecek müzakereler için bir taslak metin üzerinde anlaştı.

Strait Times'ta yer alan habere göre, Singapur'da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki Çin-ASEAN bakanlar buluşmasında bir araya gelen taraflar, Güney Çin Denizi'ndeki seyrüsefer kurallarını belirlemek için tek bir taslak metin üzerinde müzakerelere başlama kararı aldı.

Tarafların haziran ayında, Çin'in Çangşa şehrinde üzerinde mutabakata varılan müzakere metnini temel kabul edeceği belirtildi.

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrişnan, müzakerelerde izlenecek temel usullere dair de anlaşmaya varıldığını kaydetti. Balakrişnan, müzakere metnin "yaşayan bir belge" olacağını, sürekli değiştirilerek güncellenebileceğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de üçüncü tarafların müdahalesi olmadığı takdirde müzakerelerde ilerleme sağlanacağına inandığını belirterek "Şu ana kadar kaydettiğimiz ilerleme Çin ve ASEAN ülkelerinin Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı sürdürme kabiliyetine sahip olduğunu göstermiştir. Hepimizin uyacağı bölgesel davranış kuralları bütünü üzerinde uzlaşabilecek olgunluğa eriştiğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ASEAN ülkeleri ve Çin ortak seyrüsefer kuralları belirlemek üzere 2002 yılından bu yana müzakere ediyor.

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine askeri üs ve tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Bruney ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.