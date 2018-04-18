Filipinler Dışişleri Bakanı: Güney Çin Denizi askeri varlıklardan arındırılmalı

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Filipinler Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetano yaptığı açıklamada, bölgede hak iddia eden tüm tarafların işgal ettiği ada, resif ve diğer coğrafi şekiller üzerinde yaptıkları değişiklikleri düzeltmesi gerektiğini belirterek, "Bunların doğal hallerine dönmesini arzu ediyoruz, çünkü canlı yaşamı ve çevre için en iyisi bu." dedi.

Cayetano, egemenlik hakkı iddia eden bölge ülkelerinden Brunei'nin de bu fikri paylaştığını ifade ederken, diğer taraf ülkeler arasında da teklifin tartışılmasını reddeden olmadığını belirtti.

Filipinli Bakan, Çin'in bazı adalardaki askeri amaçlı inşaat ve silahlanma faaliyetlerini kastederek, bölgenin askeri varlıklardan tamamen arındırılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana bazı ülkelerin halihazırda bölgedeki işgalini pekiştirmek için "milyarlar harcadığını" ifade ederek, fikrin hayata geçirilmesinin zorluğuna dikkati çekti.

Güney Çin Denizi

Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren uluslararası sularda Çin ile Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan da hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.