Güney Kıbrıslı Bakan: ABD bizi uyarmıştı

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan bir radyonun konuya ilişkin haberinde Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis'in, Amerikalıların Türkiyeye nüfuz kullanamayacakları uyarısı yaptığını ve "Çok yakında İngilizler ve diğerleri gelip, enerji planlarından taviz vermesi için Kıbrıs Cumhuriyetine baskı yapmaya çalışacak" dediğini duyurdu.

Kıbrıs Türk tarafının, enerji planlamasının tarafı olma talebini "düğünden önce boşanma isteği" diye niteleyen Kasulidis; "Böyle bir şey de, enerji planlamalarının dondurulması da kabul edilemez" dedi.

Kasulidis, Rum Yönetiminin üçüncü parseldeki sorunu sınırlandırması ve Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana'da kaldığı yerden devam etmesinde ısrar etmesi gerektiği görüşünü de ortaya koydu.

Kasulidis, Rum Yönetiminin, Varna'da düzenlenecek Avrupa Birliği-Türkiye Zirvesinin iptal edilmesi talebinde bulunacağı bilgileri sorulduğunda, "Çıkarlar çok büyük ve böyle bir talep çok zor kabul edilir" dedi.

Yoannis Kasulidis, Türkiye'nin şu anda üçüncü parselde olmasının iki sebebi olduğunu belirterek, bunlardan birinin bölgedeki gelişmeler ve kimsenin Ankara'ya baskı yapamayacak olması, diğerinin de ENI'nin, İtalya hükümetinin gücü sınırlı olduğu için "zayıf halka olması" olarak sıraladı.

Kaynak: HABER 7