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Güney Kore, ABD'nin küresel rakibi Çin ile Kuzey Kore meselesini görüşeceğini açıkladı

Kuzey Kore’ye geçtiğimiz günlerde üst düzey bir heyet gönderen Güney Kore hükümeti, şimdi de Çin ve Japonya ile görüşeceğini açıkladı.

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Güney Kore, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile görüşmek için Kuzey Kore’ye gönderdiği üst düzey iki yöneticiden birini Çin’e diğerini ise Japonya göndereceğini açıkladı. Güney Kore Başkanlık Sözcüsü Kim Eui-kyeom yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Şefi Chung Eui-Yong’un yarın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini bunun yanı sıra  Gizli Servis Şefi Suh Hoon ile Chung’un yardımcılarından birinin de Salı günü Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir araya geleceğini bildirdi.
 
Chung ve Suh yarın sabah Xi Jinping ve Shinzo Abe ile görüşmek üzere Güney Kore’den ayrılacaklar. Diplomatlar Xi ve Shinzo’yu Kuzey Kore ile gerçekleştirdikleri temaslar hakkında bilgilendirecek.
 
Chung Eui-Yong ve Suh Hoon, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump’a yaptığı daveti iletmek için gittikleri ABD’den bugün döndü.

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