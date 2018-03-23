Güney Kore eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak tutuklandı
Güney Kore'de mahkemenin hakkında tutuklama kararı çıkardığı eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak, tutuklandı.
- AA
Güney Kore'nin eski devlet başkanı Lee Myung-bak, Seul Merkezi Bölge Mahkemesi'nin, savcılığın talebi üzerine "rüşvet ve görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklama emri çıkarmasının ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Lee Myung-bak, 2008-2013 yılları arasında görev yaptığı sırada istihbarat ajansı, iş adamları ve diğerlerinden yaklaşık 10,3 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor.
Eski devlet başkanı ayrıca kağıt üzerinde ağabeyi Lee Sang-eun'un sahibi olduğu oto yedek parçası şirketi DAS'ın kazanç sağlaması için statüsünü kullanmakla da itham ediliyor.
45 yıla kadar hapis cezası alabilir
Lee Myung-bak, hakkındaki bütün suçlamalardan hüküm giymesi durumunda 45 yıla kadar hapis cezası alabilecek.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Lee Myung-bak'ınn halefi Park Geun Hye de, geçen yıl yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla devlet başkanlığı görevinden azledilmişti.
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