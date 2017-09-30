Güney Kore: Kuzey Kore büyük provokasyon içerisinde

Yonhap haber ajansına konuşan Güney Koreli bir askeri yetkili, "En büyük geleneksel tatillerimizden biri olan Chuseok süresince, Kuzey Kore'nin Kore yarımadasında istikrarı bozabilecek bazı büyük provokasyon girişimleri olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu nedenle Kuzey Kore ordusunun her hareketinin yakından izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı yetkili, "Kuzey Kore'nin provokasyonları sıklaştığından beri, sabit olarak alarm durumundayız ve provokasyonlara anında yanıt veriyoruz" dedi.

10 günlük Chuseok tatili, sonbaharın gelişini simgeliyor ve her iki Kore'de de kutlanıyor.

Her şeyi denetlemesiyle ünlü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son olarak bir devlet çiftliğini gezdi. Tarla ve seraları denetleyen Kim'in neşesi fotoğraflara yansıdı.

FÜZELERİ TAŞIYOR

Peş peşe yaptığı füze testleriyle titreten düşüren Kuzey Kore, bu kez geliştirdiği yeni füzeleri taşırken yakalandı. Güney Kore medyası, çok sayıda füzenin son dönemde başkent Pyongyang yakınlarındaki roket tesisinden taşındığını bildiriyor. Pyonyang'ın kuzeyindeki Sanum-dong'daki yerin tam ismi, Kuzey Kore Füze Araştırma ve Geliştirme Tesisi.

Haberde adı açıklanmayan kaynak, nakliyenin ABD ve Güney Kore istihbaratları tarafından saptandığını söyledi.

Kuzey Kore, Eylül ayı içerisinde altıncı ve en güçlü nükleer denemesini gerçekleştirmiş ve Japonya üzerinden uçtuktan sonra Pasifik'e düşen bir füze denemesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayı içerisinde Kuzey Kore'nin silah programının durdurulmasıyla ilgili görüşmeler yapmak için bir Asya turu yapmayı planlıyor. Trump'ın, Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam ve Filipinler'i ziyaret etmesi bekleniyor.