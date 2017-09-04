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Güney Kore: Kuzey Kore yeni balistik füzeler deneyecek

Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği hidrojen bombası denemesinin ardından yeni bir füze denemesine hazırlandığı duyuruldu. Kore, dün gerçekleştirdiği füze denemesi ile uluslararası alanda büyük tepki toplamıştı.

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Güney Kore medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği hidrojen bombası denemesinin başarılı olmasının ardından yeni bir füze denemesine hazırlanıyor.
 
AP'de yer alan habere göre, Seul ordusu yetkilileri, Kuzey Kore'nin büyük olasılıkla yeni bir balistik füze denemesini başlatmaya hazırlandığı duyurdu.

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