Güney Kore, Kuzey'e karşı kullanmak üzere 'öldürücü olmayan silah' geliştiriyor

Güney Kore, Kuzey Kore'nin enerji kaynaklarını sekteye uğratmaya yardımcı olacak teknolojiler geliştirmekte olduklarını iddia etti.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, bu teknolojinin, grafit bombaları ya da diğer adıyla "karartma bombaları" üretmeye olanak sağlayacağını belirtti.



Elektrik enerji sistemlerini etkisiz hale getirmek için kullanılan bu bombalar, elektrikli aksamlar üzerine karbon liflerle işlenmiş ince kimyasal bulutlarının yayılmasıyla oluşuyor. Kısa devreye sebep olan bu işlem, elektrik şebekesini etkisiz hale getiriyor.



Yonhap haber ajansına açıklamalarda bulunan bir askeri yetkili, "Grafit bombası üzerine yapılan bütün ar-ge çalışmaları güvence altına alınmıştır. Artık her an bomba üretebileceğimiz aşamadayız." ifadesini kullandı.



Güney Kore Savunma Geliştirmeleri Ajansı tarafından geliştirilmekte olan grafit bombalarının, "Ölüm Zinciri" programı kapsamında, Kuzey Kore'nin muhtemel saldırılarının önünü almayı amaçladığı bildirildi.



Öldürücü olmayan silah üretimi haberlerinin duyulmasıyla birlikte Kuzey Kore-ABD arasındaki tansiyon, bir savaş ilanına sebebiyet verecek dereceye yükselirken; Kuzey Kore lideri Kin Jong-un, nükleer silahlarını, ABD'nin tehditlerine karşı Kore yarımadasının barış ve güvenliğini sağlayan güçlü birer caydırıcı silah olarak tanımlamıştı.



Grafit bombaları geçmişte de ülkelerin enerji kaynaklarına yönelik olarak kullanılmıştı. 1990 Körfez Savaşı'nda grafit savaş başlıkları Tomahawk füzelerine takılmış ve Irak'ı, enerji sistemlerinin %85'inden mahrum bırakmıştı.