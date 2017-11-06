Güney Kore lideri ABD-Çin 'denge siyaseti'nin ilk sınavını veriyor

Çin ve ABD arasında izlediği "denge siyaseti", bu ülke liderleri ile hafta içinde üst üste yapacağı görüşmelerde ilk ciddi sınavını verecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'dan başladığı 13 günlük Asya turunun ikinci durağı Güney Kore'de yarın ve 8 Kasım'da temaslarda bulunacak.

Moon, önce ülkesini ziyaret eden Trump'ı başkent Seul'de ağırlayacak, ardından da 10 Kasım'da Vietnam'da düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile ikili görüşme gerçekleştirecek. APEC zirvesi öncesinde ise ABD ve Çin liderleri, Trump'ın Asya turunun en önemli ayaklarından biri olan Pekin'de Kuzey Kore meselesini masaya yatıracak.

Güney Kore lideri, bir yandan Pyongyang'ın nükleer ve balistik füze tehditlerine karşı Washington yönetimi ile güçlü ittifakını devam ettirmek, diğer yandan da meselenin çözümündeki kilit aktör Pekin ile iş birliğini sağlamak için sıkı diplomasi yürütmeye hazırlanıyor.

Moon hükümetinden THAAD çıkışı

Çin'in karşı çıktığı THAAD'a ilişkin 30 Ekim'de Güney Kore Ulusal Parlamentosu'nda konuşma yapan Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wa, "ülkesinin, ABD'nin küresel hava savunma sistemine ev sahipliği yapmayacağını, bu konuda Washington ve Tokyo ile ittifaka girmeyeceğini" söylemişti.

Uluslararası kamuoyunda Pekin'in endişelerini giderme çabası olarak yorumlanan Kang'ın sözleri, Güney Kore'nin en önemli iki müttefiki ABD ve Japonya ile ilişkiler açısındansa kaygıyla karşılanmıştı.

Seul'ün THAAD çıkışı, Pekin'de büyük memnuniyet doğururken, Güney Kore'nin ABD ve Çin arasındaki dengeyi nasıl devam ettireceği tartışmalara neden olmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H. R. McMaster, Kang'ın sözlerini "ülke politikası olacak kadar kesin değil" şeklinde değerlendirmişti.

Ancak Devlet Başkanı Moon, cuma günü Channel News Asia'da yayımlanan demecinde, Kang'ın arkasında durarak, "ABD ve Japonya ile üçlü askeri ittifak geliştirmenin uygun olacağını düşünmüyorum." demişti.

Trump-Şi görüşmesi kilit önemde

Siyaset uzmanları, Trump ve Şi'nin Pekin'de yapacağı görüşmenin, Kore Yarımadası'ndaki mevcut gerginliğin çözümünde kilit rol oynayacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

ABD ve Çin basınında yer alan haberlerde, Trump-Şi görüşmesinde, Kuzey Kore meselesi üzerinde ayrılık noktalarını vurgulamak yerine iş birliğine odaklanılacağı savunuluyor.

En yüksek seviye güvenlik önlemleri

Bu arada Seul polisi, oluşan gergin atmosfer nedeniyle ABD liderinin ziyareti öncesi kentte en yüksek seviyede güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı.