Güney Kore lideri Moon: Nobel'i Trump alabilir, bizim almamız gereken tek şey barış

Devlet başkanlığı konutu Mavi Saray’dan bir yetkilinin basına verdiği brifinge göre Nobel Barış Ödüllü eski lider Kim Dae-jung’un eşi, Moon’a tebrik mesajı gönderdi ve kendisinin de bu ödülü kazanmasını umduğunu söyledi.

AFP ajansının aktardığına göre Moon ise bu dileğe cevaben “Ödülü, ABD Başkanı Donald Trump alabilir. Bizim almamız gereken tek şey barış.” ifadesini kullandı.

(Sputnik)