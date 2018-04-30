Güney Kore lideri Moon: Nobel'i Trump alabilir, bizim almamız gereken tek şey barış
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un cuma günü ateşkes köyü Panmunjom’da el ele tutuşarak sınırı geçmeleri ve Panmunjom Deklarasyonu’nun imzalanması sonrası her iki liderin de Nobel Barış Ödülü için adı geçiyor. Ancak Moon ödülün kendisi için o kadar önemli olmadığını gösteren bir açıklama yaptı.
Devlet başkanlığı konutu Mavi Saray’dan bir yetkilinin basına verdiği brifinge göre Nobel Barış Ödüllü eski lider Kim Dae-jung’un eşi, Moon’a tebrik mesajı gönderdi ve kendisinin de bu ödülü kazanmasını umduğunu söyledi.
AFP ajansının aktardığına göre Moon ise bu dileğe cevaben “Ödülü, ABD Başkanı Donald Trump alabilir. Bizim almamız gereken tek şey barış.” ifadesini kullandı.
(Sputnik)
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