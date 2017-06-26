Güney Kore sahil güvenliği Kuzey Kore teknesini kurtardı

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Birleşme Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Japon Denizi'nin güneyindeki Ulleung Adası açıklarında cuma günü motoru duran ve akıntıya kapılarak sürüklenen teknedeki 8 kişilik mürettebat Güney Kore sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, karaya çekilen teknenin tamirinin sürdüğü, tamiratın tamamlanmasının ardından mürettebatın tekneyle ülkelerine iade edilmesinin planlandığını belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlık, teknenin tamiri bittiğinde Kuzey Kore ile irtibata geçip, mürettebatın Doğu Denizi (Japon Denizi) sınırı üzerinden iadesi için gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore sahil güvenliği bu yıl Kuzey Kore karasularında seyrederken motoru durduğu için güneye sürüklenen 5 tekneyi kurtarmış, teknelerdeki 15 kişilik mürettebattan 13'ü ülkelerine iade edilirken, Güney Kore'den sığınma talep eden 2 kişinin ülkede kalmasına izin verilmişti.