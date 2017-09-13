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Güney Kore savaş uçakları ilk kez Taurus füzesi ateşledi

Kuzey Kore'nin yaptığı balistik füze denemelerinin ardından, Güney Kore askeri yeteneklerini geliştirme çabalarını hızlandırdı.

  • star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
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Güney Kore, 3 Eylül'de altıncı ve en güçlü nükleer deneyi bugüne kadar gerçekleştiren Kuzey Kore'nin nükleer silah testleri karşısında askeri yeteneklerini artırma çabalarını hızlandırıyor.
 
Güney Koreli yetkililerin açıklamasına göre, kriz durumunda Kuzey Kore'ye karşı önleyici tedbirler almayı kolaylaştırmak için bazı tadbikatlar gerçekleştiriliyor. Açıklamda tatbikatlarda Cruise Füzesi atış denemesinin de yapıldığı bilgisine yer verildi. 
 
 
Ayrıca, tatbikatta Güney Kore ordusunun ilk kez F-15 savaş uçaklarınan ateşlenen Taurus füzesinin hedefleri imha ettiği açıklandı.
 
Seul, Washington'la birlikte, Kuzey Kore tehdidine karşı savunma önlemleri konusunda ortak bir çalışma içerisinde. Son nükleer denemeden sonra Güney Kore'nin askeri yeteneklerini geliştirmek için harekete geçtiği görülüyor.
 
 
 
Bu arada Güney Kore, Kuzey Kore testinin ardından toplanan hava örneklerinde az miktarda radyoaktivite bulduğunu açıkladı. Ancak uzmanlar, bombanın tam olarak nasıl bir bomba olduğunu çözemediklerini, Kuzey Kore'nin, nükleer çalışmalarını gizlemede daha da güçlendiğini ve radyoaktiviteyi uzaktan saptanamayan bir hale getirdiğini belirtti.

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