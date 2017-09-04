Güney Kore Savunma Bakanlığı 4 THAAD füze savunma sisteminin daha ülkeye konuşlandırılacağını açıkladı

Seul Savunma Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin son nükleer testine cevaben Kore yarım adasına stratejik bombardıman uçağı ve diğer güçlü varlıkların konuşlandırılacağı belirtildi.

Aynı zamanda Yonhap haber ajansına göre Güney Kore ve ABD son füze denemesinin ardından Güney Kore'ye 4 THAAD rapmasının daha ülkeye konuşlandırılacağı belirtildi.