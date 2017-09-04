Güney Kore Savunma Bakanlığı 4 THAAD füze savunma sisteminin daha ülkeye konuşlandırılacağını açıkladı
Güney Kore Yonhap haber ajansına göre ülkesinin savunma bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin son bomba denemesinin ardından ülkeye 4 THAAD füze savunma sisteminin daha konuşlandırılacağını açıkladı.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Seul Savunma Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin son nükleer testine cevaben Kore yarım adasına stratejik bombardıman uçağı ve diğer güçlü varlıkların konuşlandırılacağı belirtildi.
Aynı zamanda Yonhap haber ajansına göre Güney Kore ve ABD son füze denemesinin ardından Güney Kore'ye 4 THAAD rapmasının daha ülkeye konuşlandırılacağı belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.