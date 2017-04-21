Güney Kore ve ABD'den dev tatbikat: 100 uçak katıldı
Güney Kore Hava Kuvvetleri perşembe günü yaptığı açıklamada, 100'den fazla Güney Kore ve ABD savaş uçağının yarımadada yıllık savunma tatbikatına başladığını duyurdu.
- star.com.tr/ Yaser Emre
14 Nisan'da başlayan tatbikatın iki hafta süreceği açıklanırken, Japonya'da konuşlanan bazı Amerikalı personel de dahil olmak üzere yaklaşık 1200 asker katılım gösteriyor.
Güney Kore tatbikata F-15K, KF-16, FA-50, F-4E ve F-5 savaş uçakları ile C-130 kargo ve E-737 havadan erken uyarı ve kontrol uçakları ile katılıyor.
ABD ise 7. Hava Kuvvetleri'nden F-16'lar, U-2 keşif uçakları, 12. Deniz Uçak Grubu'ndan AV-8B'ler ve Elektronik Saldırı Filosu 132'den EA-18G'ler de dahil olmak üzere çeşitli uçaklarını gönderdi.
Yapılan açıklamada ortak tatbikatın Kore Yarımadası'nın güvenliğini sağlamak olduğu belirtildi.
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