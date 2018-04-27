Güney Kore ziyaretini tamamlayan Kim Jong-un ülkesine döndü
Güney Kore'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştirerek büyük bir adım atan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkesine geri döndü.
- star.com.tr
Yerel saatle 06.40'ta Güney Kore'ye doğru yola çıkan ve tarihi bir ziyaret gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yerel basında yer alan habere göre ülkesine geri döndü.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore lideri Moon Jae-in ile görüşerek Kore Yarımadası'nın nükleerden tamamen arındırılması ve 65 yıldır süren "savaş hali"ne son vermek için yıl sonunda resmen barış anlaşması imzalanması gibi kararların alındığı bir ziyaret gerçekleştirdi.
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