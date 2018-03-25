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Güney Kore'de 192 kişi taşıyan bir feribot kayalıklara çarptı

Güney Kore'nin güneybatı sahilinde seyreden ve içerisinde 192 kişi olan bir feribot kayalıklara çarptı.

  • star.com.tr
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Güney Kore'nin güneybatı sahilinde seyreden ve içerisinde 192 kişi olan bir feribot kayalıklara çarptı. AP'de yer alan bilgiye göre, kurtarma çalışmalarının hızlı bir şekilde başlatıldığını ifade eden Sahil Güvelik ekipleri, feribotun batma emaresi göstermediğini belirtti.

Aynı bölgede 2014 yılında bir feribot kazası meydana gelmiş ve 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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