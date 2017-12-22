Güney Kore'de 95 yaşındaki iş adamına 4 yıl hapis cezası verildi
Güney Kore'de ülkenin en büyük şirketler grubundan Lotte Holding'in 95 yaşındaki kurucusu Şin Kyuk-ho'ya yolsuzluktan 4 yıl hapis cezası verildi.
- AA
Yonhap ajansının haberine göre, Seul'de görülen davada mahkeme, Şin'i 4 yıl, oğlu ve varisi Şin Dong-bin'i 20 ay, kızı Şin Young-ja'yı da 2 yıl hapse mahkum etti.
Mahkeme, oğlu ve varisi Şin Dong-bin'in cezasını ertelerken, 95 yaşındaki demans hastası iş adamının sağlık sorunları nedeniyle özgür kalmasına izin verdi. Mahkeme ayrıca büyük oğlu Şin Dong-joo'yu suçsuz buldu.
Baba Şin'in ayrıca 3,24 milyon dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Şin ailesinin üyeleri, yolsuzluk ve vergi kaçakçılığıyla suçlanıyordu.
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