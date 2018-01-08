Güney Kore'de eski devlet başkanının mal varlığını dondurma talebi

Yonhap ajansının haberine göre Seul Merkez Savcılık Ofisi, Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) ile ilgili rüşvet davasında Park'ın mal varlığının yaklaşık 6 milyar wonluk (5,62 milyon dolarlık) kısmının dondurulması için mahkeme kararı çıkartılmasını istedi.

Savcılık, bu kapsamda Park'ın Seul'un güneyindeki 2,8 milyar wonluk yeni konutuna ve yaklaşık 3 milyar won değerindeki çeklere geçici el konulmasını talep etti.

Mahkemenin talebi kabul etmesi halinde Park, satış, transfer ya da kira kontratını da içeren banka tasarrufları ya da mülkleriyle ilgili işlem yapmaktan men edilecek.

Savcılıktan 4 Ocak'ta yapılan açıklamada, Park'a yönelik rüşvet ve zimmete para geçirme suçlamalarının iddianameye ekleneceği kaydedilmişti.

Park'ın, Mayıs 2013 ila Eylül 2016 döneminde NIS'ten toplamda 3,43 milyon dolar aldığını ileri süren savcılık, üç istihbarat şefinin Park'a her ay para verdiğini belirlemişti.

Eski Devlet Başkanı Park, bu paranın bir kısmını kişisel amaçlar için kullanmakla suçlanıyor.

Park'ın koltuğunu kaybetmesine yol açan skandal, yakın dostu Choi Soon-sil'in, resmi görevi bulunmamasına rağmen önemli devlet işlerine müdahil olduğunun, Park ile ilişkisini kullanarak iş adamlarını bazı vakıflara bağış

yapmaya zorladığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.

Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.

Anayasa Mahkemesinin 8 yargıçtan oluşan heyeti, 10 Mart 2017'de Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar vermişti.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 30 Mart'ta rüşvet, görevi kötüye kullanma, baskı ve hükümet sırlarının sızdırılmasıyla suçlanan Park hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Park, ülke tarihinde görevinden azledilen ilk devlet başkanı olmuştu.