Güney Kore'den flaş Kuzey Kore açıklaması: Amerikan savaş başlıklarının oranını artıracağız
Güney Kore, Kuzey Kore tehdidine karşı Güney Kore füzelerindeki Amerikan savaş başlıklarının oranının artırılacağını açıkladı.
Güney Kore, Kuzey Kore tehdidine karşı Güney Kore füzelerindeki Amerikan savaş başlıklarının oranının artırılacağını açıkladı.
Açıklama Güney Kore Devlet Başkanı'nın resmi konutu Mavi Saray'dan yapıldı.
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