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Güney Kore'den flaş Kuzey Kore açıklaması: Amerikan savaş başlıklarının oranını artıracağız

Güney Kore, Kuzey Kore tehdidine karşı Güney Kore füzelerindeki Amerikan savaş başlıklarının oranının artırılacağını açıkladı.

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Güney Kore, Kuzey Kore tehdidine karşı Güney Kore füzelerindeki Amerikan savaş başlıklarının oranının artırılacağını açıkladı.

Açıklama Güney Kore Devlet Başkanı'nın resmi konutu Mavi Saray'dan yapıldı.

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