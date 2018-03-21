Güney Kore, Kuzey Kore ile 29 Martta görüşme teklifinde bulundu

Yonhap'ta yer alan haberde, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında nisan ayında yapılması planlanan ve bir ilk niteliğindeki zirve öncesinde Güney Kore'nin Kuzey ile 29 Mart'ta yüksek düzeyli bir görüşme yapılmasını önerdiği aktarıldı.

Kuzey Kore'nin resmi yayın organlarından Kore Merkez Haber Ajansı'nda (KCNA) yayımlanan haberde de Kuzey Kore'nin yarımadada gerilimin azaltılmasına yönelik eylemlerinin, kendine olan güveninin ve ulusal gücünün kanıtı olduğu belirtildi.

Haberde, ülkenin ileriye dönük önlem ve barış yanlısı önerilerinin Kuzey ve Güney arasında uzlaşma yolunda önemli olduğu ifade edildi.

GÜNEY KORE LİDERİ MOON: ÜÇLÜ BİR ZİRVE DE YAPILABİLİR

Bu arada Moon, Kim ile ABD Başkanı Donald Trump arasında nisanın sonunda dek hayata geçirilmesi planlanan bir diğer tarih zirveyle ilgili konuştu. Kuzey Kore ile diyalog için kurulan yeni bir komitenin toplantısında konuşan Moon "Kuzey- Güney Kore zirvesinin ardından Kuzey Kore- ABD zirvesinin yapılması başlı başına tarihe geçecek bir olay. Bu zirvelerin sonuçlarına bağlı olarak Güney Kore- Kuzey Kore- ABD arasında üçlü bir zirve de yapılabilir."

Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim'in, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

Güney Kore'den yapılan açıklamada, Seul ve Pyongyang'ın nisan sonunda liderler zirvesi düzenleme konusunda mutabakata vardığı açıklanmıştı. Ayrıca Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmamayı ve ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurmayı taahhüt ettiği belirtilmiş, Seul ve Pyongyang yönetimlerinin askeri gerilimi düşürmek için de özel hat kurulmasına karar verdiği ifade edilmişti.

(Sputnik)