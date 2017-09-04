Güney Kore’den savaş tatbikatı

Nükleer silah geliştirmesi sebebiyle ABD’nin tehditlerine maruz kalan Kuzey Kore’nin önceki gün gerçekleştirdiği hidrojen bombası testi Kore yarımadasında gerilimin yeniden yükselmesine neden oldu. Pyongyang’ın ‘başarılı’ hidrojen bombası denemesinin ardından telaşa kapılan Seul, yanıt olarak balistik füzelerin kullanıldığı bir askeri tatbikat gerçekleştirdi. F-15K savaş uçaklarının da bombalama yaptığı tatbikatta, kurgu gereği Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetlerini yürüttüğü bölgenin hedef alınması Seul’un savaş provası’ olarak yorumlandı. Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un nükleer denemelerine cevaben füze, tank ve savaş uçaklarının yer aldığı bir tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

HYUNMOO ATEŞLENDİ

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Seul tatbikat sırasında bin 500 kilometre menzilli Hyunmoo adlı balistik füzeleri ateşledi. F-15 savaş uçaklarının da katıldığı tatbikatta Japon Denizi’nde belirlenen hedefler vuruldu. Tatbikat sonrası açıklama yapan askeri yetkililer, füzelerin “Japon Denizi’ndeki hedefleri başarıyla vurduğunu” duyurdu. Tankların savaş pozisyonuna getirildiği ve Kuzey Kore sınıra çit örüldüğü tatbikatın ardından Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong ABD’li meslektaşı H. R. McMaster ile 30 dakikalık telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada bunun hidrojen bombası denemesinden sonra taraflar arasındaki 3.görüşme olduğu vurgulanırken, Kuzey Kore’ye verilecek cevabın değerlendirildiği bildirildi.

‘KÜLE ÇEVİRİRİZ’

Kuzey Kore, Seul’un savaş tatbikatına yanıt vermekte gecikmedi. Pyongyang yönetiminden askeri tatbikata ilişkin yapılan açıklamada “Güney Kore akıl dışı ve kışkırtıcı hamlelerine devam etmeyi sürdürürse Amerikan postalı dolu topraklarını küle çeviririz” denildi. Öte yandan, Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’nin yeni bir füze fırlatmaya hazırlandığına dair işaret tespit ettiklerini, bunun kıtalararası balistik füze içerebileceğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin başka bir balistik füze denemesi için hazırlandığına dair sürekli olarak işaret tespit ettikleri aktarıldı ve Kim’in nükleer silahları küçülmek üzerine çalıştığı ifade edildi.