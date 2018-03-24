Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore, Güney Kore’nin görüşme önerisini kabul etti

Kuzey Kore, Güney Kore’nin 29 Mart'ta görüşme önerisini kabul etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jpng-un arasında Nisan ayında yapılması planlanan zirveden önce Güney Kore, 29 Mart’ta Kuzey Kore ile yüksek düzeyli bir görüşme önerisinde bulundu. Güney Kore bugün yaptığı açıklamada Kuzey'in ay sonunda sınırda bulunan Panmunjom'da yapılması planlanan görüşmeye hazırlık yaptığını duyurdu.
 
Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üç kişilik Kuzey Kore heyetine ülkenin Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son Gwon’un eşlik edeceğini duyurdu. Açıklamada, "Kuzey Kore, Panmunjom’daki iletişim kanalları aracılığıyla bir mesaj gönderdi. Görüşme önerimizi kabul ettiler" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım canlı yayında açıkladı: Erbil´e uçuşlar başlıyor

Başbakan Yıldırım canlı yayında açıkladı: Erbil´e uçuşlar başlıyor

2018 Sony World Photography Awards'ın en iyileri

2018 Sony World Photography Awards'ın en iyileri

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünya Bolt'u konuşuyor!

Dünya Bolt'u konuşuyor!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA