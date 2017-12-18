Güney Kore'yi yasa boğan ölüm
Güney Kore'nin önde gelen gruplarından SHINee üyesi Kim Jong-hyun'un bilinci kapalı bir şekilde hastaneye götürülmesinin ardından hayatını kaybettiği açıklandı.
Güney Kore'nin tüm dünyayı ele geçiren eğlence sektörü, kötü yüzlerinden birini gösterdi. K-Pop (Güney Kore pop müziği) dünyasının en bilinen gruplarından SHINee'nin 27 yaşındaki üyesi Kim Jong-hyun, başkent Seul'de medya sektörünün kalbi olarak da bilinen Gangnam'daki evinde yerel saatle 18.10 sıralarında bilincini kaybetmiş bir halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kim'in hayatını kaybettiği açıklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.