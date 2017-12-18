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Güney Kore'yi yasa boğan ölüm

Güney Kore'nin önde gelen gruplarından SHINee üyesi Kim Jong-hyun'un bilinci kapalı bir şekilde hastaneye götürülmesinin ardından hayatını kaybettiği açıklandı.

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Güney Kore'nin tüm dünyayı ele geçiren eğlence sektörü, kötü yüzlerinden birini gösterdi. K-Pop (Güney Kore pop müziği) dünyasının en bilinen gruplarından SHINee'nin 27 yaşındaki üyesi Kim Jong-hyun, başkent Seul'de medya sektörünün kalbi olarak da bilinen Gangnam'daki evinde yerel saatle 18.10 sıralarında bilincini kaybetmiş bir halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kim'in hayatını kaybettiği açıklandı.

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