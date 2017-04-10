Güney Osetya'daki sözde devlet başkanı seçildi

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığı ilan eden Güney Osetya'da, ayrılıkçı yönetimin girişimiyle 9 Nisan'da düzenlenen sözde devlet başkanı seçiminin ilk sonuçlarına göre, Güney Osetya'nın sözde Meclis Başkanı Anatoli Bibilov oyların yüzde 57,98'ini aldı.

İşgal altındaki Güney Osetya'nın sözde Seçim Komisyonu Yetkilisi Bela Plieva, ilk sonuçlara göre Bibilov'un yüzde 57,98, sözde Devlet Başkanı Leonid Tibilov'un yüzde 30, bir diğer aday Alan Gagloev'in de yüzde 11,1 oranında oy aldığını açıkladı.

Plieva, sözde devlet başkanı seçiminin yanı sıra düzenlenen Güney Osetya'nın isminin "Alanya" olarak değiştirilmesi oylamasında da seçmenlerin yüzde 78'inin "evet", yüzde 20'sinin "hayır" oyu kullandığını bildirdi. Sözde seçimler ve referandumun nihai sonuçlarının 5 gün sonra açıklanması bekleniyor.

- "İşgalci tarafından düzenlenen sirk"

Güney Osetya'daki sözde seçim ve referanduma tepki gösteren Gürcistan'ın Avrupa Birliği ve NATO ile Entegrasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Viktor Dolidze, "Ben buna, işgal altındaki bölgede işgalci (Rusya) tarafından düzenlenen bir sirk adını verebilirim. Bunun genel bir referandum ve seçimlerle hiçbir ilgisi yok. İlkin halkı, sonra da topraklarımızı barış, ekonomik ve yeniden entegrasyon yoluyla mutlaka geri kazanacağız." ifadesini kullandı.

Güney Osetya'da yapılan sözde seçim, ABD, AB ve NATO tarafından sert tepki görmüştü.