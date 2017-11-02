Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit, Sudan'da

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile Güney Sudanlı mevkidaşı Salva Kiir Mayardit'in, ülkelerindeki silahlı muhalefetin siyasi ve askeri faaliyette bulunmasına engel olma konusunda anlaştığı bildirildi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Sudan'a gelen Mayardit, Beşir ile başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

İki liderin, ülkelerindeki silahlı muhalefetin siyasi ve askeri faaliyette bulunmasına engel olma konusunda anlaştığı duyuruldu.

Görüşme öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Beşir, ülkesinin, Güney Sudan'da ulusal diyaloğu desteklediğini, Hartum'daki Güney Sudanlı siyasetçi ve liderlerin bu ülke aleyhinde siyasi ve askeri faaliyette bulunmasına karşı çıktığını, bu kişilerin Sudan'da misafir statüsünde olduklarını kaydetti.

Beşir, ülkesinin ikili ilişkiler düzeyinde ya da Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) kanalıyla Güney Sudan'da barış ve istikrarı destekleme konusunda elinden geleni yapacağını belirtti.

Mayardit ise Sudan'ın barış ve güvenliği tehdit eden muhalif hiçbir grubu ülkelerinde barındırmayacakları vaadinde bulundu.

Devlet Başkanı Mayardit, Güney Sudan'ın, iki ülke arasında 2012 yılında imzalanan 9 iş birliği anlaşmasını uyguladığını vurguladı.

Sudan ve Güney Sudan arasında imzalanan 9 anlaşma, Güney Sudan'ın petrolünü Sudan üzerinden transfer etmesi ve iki tarafın, ülkelerindeki isyancıları desteklememesi maddelerini içeriyor.