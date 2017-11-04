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Güney Sudan'da askeri birlikler Cumhurbaşkanı Kiir'in emriyle eski Genelkurmay Başkanı Malong'un evini kuşattı

Güney Sudan'da askeri birlikler eski Genelkurmay Başkanı Paul Malong'un evini kuşattı.

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Cumhurbaşkanı Salva Kiir'in emriyle harekete geçen askeri birlikler, başkent Cuba'da ev hapsinde tutulan Malong'un evini kuşatarak korumalardan tüm silahlarını teslim etmelerini istedi.

AP haber ajansının ulaştığı yazılı emirde, Malong'un evine ziyaretin yasaklandığı, yasağa uymayanlara "orantılı güç"le karşılık verileceği ifade edildi.

Malong'un eşi Lucy Ayak Malek, korumaların silahları vermeyi reddettiğini belirterek, "Eğer cumhurbaşkanı hemen harekete geçmezse, olaylar tırmanabilir." dedi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) ülkedeki çalışanlarına acil uyarı göndererek ihtiyatlı olmalarını istedi.

BM, eylül ayında ülkenin barış, güvenlik ve istikrarına zarar verdiği gerekçesiyle iki Güney Sudanlı resmi yetkiliye ve Malong'a yaptırım uygulanması yönünde karar almıştı.

Mayıs ayında görevinden azledilen ve geçmişte Cumhurbaşkanı Kiir'in en yakın dostlarından biri olan Malong, azledilmesi sonrası hükümete karşı silahlanmayacağını açıklamıştı.

Malong'a verilen ev hapsi cezasının kaldırılmasını isteyen destekçilerinin silahlanma ihtimali ülkede endişeye yol açıyor.

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, hükümet güçleri ile muhalifler arasındaki gerilimle iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

 

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