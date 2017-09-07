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Güney Sudan'da bu yıl 1,3 milyon kişi sıtmaya yakalandı

Dünya Sağlık Örgütü, bu yıl 1,3 milyon Güney Sudanlının sıtmaya yakalandığını duyurdu.

  • AA
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yıl 1,3 milyon Güney Sudanlının sıtmaya yakalandığını duyurdu.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, iç çatışma sebebiyle büyük gıda krizi ve göçün yaşandığı ülkede, hastalıkların da hızlı şekilde artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Güney Sudan'da sıtmadan ölümlerin, Sahra Altı Afrika ülkelerinde yılın aynı döneminde görülenden çok daha yüksek olduğunun ifade edildiği açıklamada, tüm ülkenin çatışmalardan olumsuz etkilenen sağlık sistemi nedeniyle yüksek risk altında bulunduğu belirtildi.

Bu yıl yaklaşık 1,3 milyon kişinin sıtma hastalığına yakalandığı kaydedilen açıklamada, binlerce kişinin de kolera ve kızamıktan etkilendiğine işaret edildi.

Açıklamada, sivrisinekler tarafından taşınan sıtmanın ülke genelindeki tüm sağlık kurumlarında kayda geçen hastalıkların yüzde 65'ine denk geldiği aktarılırken, hastalığın her hafta 77 bin 500'den fazla kişiye bulaştığı, yaklaşık 220 kişinin ise ölümüne yol açtığı vurgulandı.

Sıtmadan en fazla ölümlerin ise 5 yaş altı çocuklarda yaşandığı belirtildi.

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