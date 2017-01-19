Güney Sudan’da patlak veren şiddette yüzlerce kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM), tarafından yayınlanan insan hakları raporuna göre Güney Sudan’da geçtiğimiz Temmuz ayından beri yüzlerce insan öldürüldü. 200’den fazla kişinin tecavüz ve şiddete maruz kaldığını gözler önüne seren rapor, Sudan Halk Kurtuluş Ordusu ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketinin uluslararası insan haklarını ve insani hukuku ihlal edildiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından derlenen raporda, çatışan tarafların özellikle alınlarında kabile işareti olan Nuer etnik topluluğuna mensup kadın ve çocuklarını hedef aldığını ortaya koydu.

Öte yandan raporda, 8-25 Temmuz tarihleri arasında 217 kişinin Sudan Halk Kurtuluş Ordusu ve diğer grupların tecavüzüne uğradığını belgelendi. Tecavüz kurbanlarının ve görgü tanıklarının ifadeleri cinsel şiddet vakalarının çoğunluğunun Sudan Halk Kurtuluş Ordusu askerleri, polisleri ile Ulusal Güvenlik Servisi üyeleri tarafından işlendiğini ortaya koydu. BM Güney Sudan Misyonu ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği adalet ve şiddete maruz kalan kurbanlar için tazminat çağrısında bulundu.

Güney Sudan’da Dinka ve Nuer etnik grupları arasında 2015 yılında barış anlaşması imzalanmış olsa da, iki grup arasındaki çatışma şiddetli bir şekilde devam ediyor.