Güney Sudan'daki silahlı muhalefetin lideri Riek Machar temmuz ayında Moritanya'da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'le görüşmeyi kabul etti

Güney Sudan'da silahlı muhalefetin Basın Komitesi Başkanı Mabior Garang, AA muhabirine yaptığı açıklamada muhalif lider Riek Machar'ın Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'le temmuz ayında Moritanya'da görüşmeyi kabul ettiğini söyledi.

Machar'ın böyle bir adımdan memnun olduğunu dile getiren Garang söz konusu görüşmenin ülkenin istikrarı ve barışına katkıda bulunacağını belirtti.

Mayardit'in basın sekreteri de geçen hafta yaptığı açıklamada Devlet Başkanı'nın Machar'la görüşmeyi kabul ettiğini duyurmuştu.

Afrika Boynuzu'ndaki ülkeleri içine alan Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) geçen cuma günü Dışişleri Bakanları icra komitesi toplantısı sonucunda alınan tavsiye kararında, Mayardit ve Machar'ın temmuz ayında Moritanya'da düzenlenecek Afrika Birliği Zirvesi öncesinde bir araya gelmesinin önemi dile getirilmişti.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.