Güney Sudan'daki barış sürecini canlandırma çabaları

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur'un, Birleşmiş Milletler (BM) Sudan ve Güney Sudan Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'la bir araya geldiği bildirildi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum'da gerçekleşen görüşmede Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) Güney Sudan'da barış sürecinin yeniden canlandırılması için sarf ettiği çabalar ile insani durum ele alındı.

Gandur, ülkesinin IGAD'ın Güney Sudan'da barışın tesis edilmesi yönündeki çabalarının başarılı olması için çalıştığını ifade etti.

Sudan Dışişleri Bakanı Gandur daha önce yaptığı açıklamada, eski Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar'ın, "barış sürecinin yeniden canlanması durumunda savaşın durdurulması"nı kabul ettiğini duyurmuştu.

Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.