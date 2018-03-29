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Gürcistan 1 Rus diplomatı sınır dışı etti

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ajan krizi nedeniyle ülkede bulunan 1 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı.

  • İHA
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Bakanlık yaptığı açıklamada, “Gürcistan İngiltere ile dayanışma içindedir” ifadelerini kullandı. Gürcistan’ın 2008 yılında Rusya ile olan ilişkilerini askıya almış olması sebebi ile Rusya- Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkileri, Gürcistan’ın İsviçre Büyükelçiliğinde yürüten Rus diplomatın, 7 gün içerisinde ülkeden ayrılması gerekiyor.

 

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