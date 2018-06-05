Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Gürcistan, Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarını tanıma kararı alan Beşşar Esed rejimine diplomatik ilişkilerin kesilmesi notasını gönderdi

Gürcistan Dışişleri Bakanlığının, Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarını tanıma kararı alan Beşşar Esed rejimine diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde nota gönderdiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gürcistan Dışişleri bakanlığı tarafından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi notası Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'de ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki diplomatik misyonlara 1 Haziran tarihinde iletildi." denildi.

"Esed rejiminin Rusya Federasyonu'nun baskısıyla ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya'nın sözde bağımsızlıklarını tanıdığı" kaydedilen açıklamada, "Bu, Rus askeri saldırganlığı, etnik temizliği ve Gürcistan'ın ayrılmaz bölgeleri olan Abhazya ve Güney Osetya'nın işgalinin doğrudan desteklemesidir." ifadelerine yer verildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Çatalca

Seçim Yolunda Çatalca

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Doğru karne tepkisine dikkat

Doğru karne tepkisine dikkat

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA