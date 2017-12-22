Gürcistan Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Yusubov: İslam dünyası yüzünü Türkiye'ye çevirdi

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına karşı Türkiye ve Yemen’in BM Genel Kuruluna getirdiği tasarı, dün gerçekleştirilen oylamada 128 lehte oyla kabul edildi. Sonuçları göre, 128 devlet lehte oy kullanırken, 9'u karşı oy ve 35’i çekimser kaldı. Çekimser kalan devletler arasında komşu Gürcistan’da yer alıyor. Gürcistan Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Hüseyin Yusubov konuya ilişkin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dün Birleşmiş Milletler Teşkilatında, Kudüs'le ilgili verilen karar bizi çok mutlu etti. Orada toplanan dünya ülkelerinin 128’i Kudüs meselesinde İslam dünyasını desteklerken yalnız 9’u bu meseleye karşı çıktı. Bu süreç gösteriyor ki , yeni bir devir başlıyor, yeni bir dönem başlıyor. Her şeyin bir başlangıcı ve bir son noktası var” dedi.

“İslam dünyası yüzünü Türkiye'ye çevirdi”

Yusubov, “Son 10 yılda Arab Baharı altında İslam dünyasına karşı çok büyük süreçler ilerledi ve artık söyliyebiliriz ki, İslam dünyasını Küdüs meselesi birleştirdi. İslam dünyası yüzünü Türkiye'ye çevirdi.Türkiye lider devlet” dedi.

Gürcistan Azerbaycan’lılar Kongresi Başkanı Hüseyin Yusubov devamında şunları söyledi:

"Tüm İslam dünyasını İstanbul'da topladı. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını ben dinledim ve bende çok mutlu oldum bir İslam üyesi olarak. Bu yürütülen adımlar gösteriyor ki bütün İslam dünyası lider bir devlet olarak Türkiye'yi gördü, Türkiye'nin etrafında birleşmek istedi ve Türkiye artık buna hazır” ifadelerini kullandı.

Gürcistan’ın çekimser kalmasına da değinen Yusubov, “Gürcistan’ın ABD'yle çok yakın ilişkileri var ama Gürcistan kendi yönünü belirtti ki bu mesele uluslararası kuruluşların meselesi. Bu mesele hakkında uluslararası kuruluşlar karar vermeli” dedi.