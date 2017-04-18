Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili: Türk halkının seçimine saygı duyuyoruz
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Türkiye'de 16 Nisan'da düzenlenen anayasa değişikliği halk oylaması sonucuna ilişkin, Türk halkının kararına saygı duyduklarını belirtti.
- AA
Kvirikaşvili, Türkiye'deki halk oylaması sonucuna ilişkin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, Türk halkının seçimine saygı duyduklarını ve sonuçtan memnun olduklarını ifade etti.
Türkiye'nin kalkınmasının, Gürcistan ve bölge için son derece önemli olduğunu vurgulayan Kvirikaşvili, Türkiye'nin, Gürcistan'ın stratejik ortağı olduğunu belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.