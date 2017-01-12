Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın damadına silahlı saldırı
Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili'nin damadı Mindia Gogoçuri silahlı saldırıya uğradı.
- AA
Gürcü basınında yer alan haberlere göre, Margvelaşvili'nin damadı Gogoçuri, dün gece başkent Tiflis'te silahlı saldırıya uğradı ve omzundan yaralandı.
Gogoçuri'nin, Tiflis Devlet Hastanesinde ameliyata alındığı belirtilirken, saldırıda Goguçuri'nin bir arkadaşının da yaralandığı ve aynı hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
Yaralıların durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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