Gürcistan Dışişleri Bakanı Janelidze, Türkiye’yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Sayın Bakanımızın davetlisi olarak 9. Büyükelçiler Konferansı’na konuşmacı olarak katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere 9, 10 Ocak 2017 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir” denildi.

Açıklamada, Janelidze’nin, ziyareti kapsamında Çavuşoğlu ile gerçekleştireceği ikili görüşmenin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından kabul edileceği öngörüldü. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel işbirliği ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edildi.