Gürcistan FETÖ okulunun lisansını yenilemedi

AA muhabirinin Gürcistan Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi yetkilisinden aldığı bilgiye göre, dün, Bakanlığa bağlı Genel Eğitim Kurumu Yetkilendirme Kurulu, söz konusu okulun lisansını yenilememe kararı aldı.

Kolej, 5 yıllık lisans süresi dolduğu gerekçesiyle yenileme işlemleri için ilgili kurumlara başvuru yaptı. Kurul, yaptığı incelemeler neticesinde, standartları ülke eğitim sistemiyle uyumlu olmaması, personel alımı ve altyapı gibi konulardaki eksikliklerden dolayı bu kararı aldı.

Yetkililer, ilgili kararın, 10 iş günü içerisinde yayınlanarak yürürlüğe gireceğini açıkladı. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından, okulun faaliyeti durdurulacak.

Öte yandan, okulun kararla ilgili temyize gidebileceği bildirildi.

- FETÖ ile bağlantılı 4 okul faaliyet gösteriyor

FETÖ ile bağlantılı olan Tiflis'teki Nikoloz Tsereteli Uluslararası Okulunun, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında lisansı sona ermiş ve Gürcistan Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi'nin kararıyla yenilenmemişti.

Bu yılın başında da Batum'daki Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin lisansı, tespit edilen eksiklikler nedeniyle Bakanlıkça iptal edilmişti. Bakanlığın son kararıyla FETÖ ile bağlantılı olan ve halen hizmet veren okul sayısı 4'e düşmüş olacak.

Ülkede, 1993'den bu yana eğitim veren okulların bağlı bulunduğu çatı kuruluş olan "Çağlar Eğitim Kurumları" kısa süre önce ismini "Özel Demirel Koleji Şirketi" olarak değiştirmişti.