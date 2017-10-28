Gürcistan, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanına tepki gösterdi
Gürcistan hükümeti, İspanya'nın toprak bütünlüğüne destek vererek Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını kınadı.
- AA
Gürcistan Başbakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Gürcü hükümetinin İspanya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiği belirtilerek "Gürcistan hükümeti İspanya Krallığı'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü uluslararası alanda tanınan sınırlar içerisinde kuvvetli bir şekilde desteklemekte ve Katalonya'yı İspanya'nın ayrılmaz parçasını olarak görmekte." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanı da kınandı.
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Twitter'dan dün yaptığı yazılı açıklamada da İspanya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini açıklamıştı.
İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, dün yapılan oylamayla bağımsızlığını ilan etmişti.
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