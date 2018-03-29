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Gürcistan, ülkesinde faaliyet gösteren 1 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya ve İngiltere arasında yaşanan casus krizinde İngiltere ile dayanışma içerisinde oldukları belirtildi.

  • star.com.tr
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Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Birleşik Krallık'ta gerçekleşen olayın ortak güvenlik için ciddi bir sorun olduğu ifade edilirken, 1 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı verildiği belirtildi.
 
Rus diplomatın ülkeyi terk etmesi için 1 hafta süresi olduğu ifade edildi.
 
İngiltere ve Rusya arasında yaşanan kriz sonrasında 14 AB ülkesi, ABD ve Kanada olmak 
üzere çok sayıda ülke Rus diplomatları kovma kararı almıştı.

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