Gürcistan yine Abhazya'ya saldırmama garantisi vermedi

Abhazya ile Gürcistan arasında 1992 - 1993 yılında yaşanan savaşın ardından BM gözetiminde savaştan beri süre gelen ve “Cenevre görüşmeleri” olarak bilinen görüşmelerin son ayağı yine İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşti. Toplantıda Abhazya Dışişleri Bakanı Daur Kove liderliğinde katılan Abhazya tarafı, diyalog için istekli olduklarını deklare etti. Cenevre’deki her görüşmede Gürcistan tarafının önüne konan “saldırmamazlık anlaşması” Gürcistan tarafından yine reddedildi. Kove, görüşmelerden sonra Gürcistan’ın barış ve diyalog söylemlerinin içinin boş olduğunun yine ispatlandığını belirtti. Bir sonraki görüşmelerin tarihi Abhazya Dışişleri Bakanlığından kamuoyuna duyurulacak.