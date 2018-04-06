Gürcistan’da 1 günlük yas ilan edildi
Gürcistan’ın Tkibuli kentinde bulunan kömür madeninde meydana gelen göçükte 6 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 günlük yas ilan edildi.
- İHA
Gürcistan’ın İmereti bölgesinin Tkibuli kentinde bulunan Mindeli kömür madeninde meydana gelen göçük felaketinde 6 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede bir günlük yas ilan edildi. Gürcistan başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kömür madeninde yaşanan trajediyle nedeniyle yarın ülkedeki devlet bayraklarının yarıya indirileceği belirtildi.
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