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Gürcistan Arakanlı Müslümanlara destek verdi

Bütün Gürcistan Müslümanlar İdaresi, Mynmar'ın Arakan bölgesinde Rohingyalı Müslümanlara yapılan şiddeti kınamak için konferans düzenledi.

  • İHA
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Bütün Gürcistan Müslümanlar İdaresi, Mynmar'ın Arakan bölgesinde Rohingyalı Müslümanlara yapılan şiddeti kınamak için konferans düzenledi. Bütün Gürcistan Müslümanlar İdaresi’nin Şeyhi Hacı Ramin İgidov, Rohingyalı Müslümanlara yapılanları insanlık dışı olarak nitelerken, dünya topluluğunu bu gibi olaylara tepki göstermediği için kınadı. İgidov, "Rohingyalı Müslümanlara yapılan tepki göstermek, uluslararası kuruluşların harekete geçmesi için konferans verdik" dedi.
 
Gürcistan Müslümanlar İdaresi Müftüsü Beglar Kamaşidze ve Doğu Bütün Gürcistan Müslümanlar İdaresi Müftüsü Hacı Yasin Aliyev ise yaşanılan bu katliamın bir an önce son bulması gerektiğini vurguladı.

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