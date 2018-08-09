Gürcistan, Rusya'ya ilişkileri normalleştirmek için askerleri çekme şartı koydu

Bakhtadze, başkentte bakanlar kurulu toplantısından önce düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan ve Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmaları ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Başbakan Bakhtadze, Rusya Federasyonu'nun 10 yıl önce Gürcistan'ın bölgelerini işgal ettiğini, savaş yüzünden on binlerce Gürcistan vatandaşının kendi ülkesinde göçmen olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Gürcistan'a yönelik işgal politikasını bugüne kadar sürdürdüğünü belirten Bakhtadze, "Bizim bu saldırganlığa, bu sorunlara cevabımız barış yoluyla olacak, güçlü devleti inşa ederek olacak." dedi.

Rusya ile Gürcistan arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecinin başlatılması için önce Rusya'nın Gürcistan topraklarındaki askerlerini geri çekmesi gerektiğini vurgulayan Bakhtadze, "Buna cevabımız çok basit, 2008 yılında bir ateşkes anlaşması imzalandı. Dolaysıyla bir kez daha Rusya'ya, yükümlülüklerini yerine getirmeye ve askeri birliklerini Gürcistan topraklarından çekmeye çağırıyorum. Bu, ikili ilişkilerde normalleşmenin başlaması için en doğru sinyal olacak." ifadelerini kullandı.

- Güney Osetya Savaşı

2008'de Rusya ile Gürcistan arasında Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıktı. Savaşın ardından, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.

Rusya Federasyonu, 2008'de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanıdı. Gürcistan, Rusya ile diplomatik ilişkileri keserek buna karşılık verdi. Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin Gürcistan ordusuyla cephe hattında hala Rus askerleri bulunuyor.