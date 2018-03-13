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Gürcistan, Ürdün'e 'Abhazya' notası verdi

Gürcistan, Ürdün parlamentosu milletvekillerinin Abhazya’da temaslarda bulunması nedeniyle Ürdün’e nota verdi.

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Ürdün parlamentosu milletvekilleri Mansur Sijaj, Haled Al Abdullah ve Haled Abubakar Abhazya’ya ziyaret düzenleyerek bir dizi temaslarda bulundu. Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba ve Abhazya Parlamentosu Başkanı Valery Kvarchia, Ürdün vekillerini makamlarında ağırlayarak ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
 
Ticari ilişkilerin de başlayabileceğinin duyurulduğu görüşmeler, Gürcistan tarafından tepkiyle karşılandı. Gürcistan, Ürdünlü vekillerin Abhazya ziyareti nedeniyle Ürdün’ün Tiflis’te bulunan konsolosluğu aracılığıyla Ürdün’e resmen nota verdi. Ürdün vekillerinin Gürcistan tarafından verilen notaya karşılık vermediği, ziyaret sırasında notaya rağmen temasların aksatılmadan sonlandırıldığı öğrenildi.

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