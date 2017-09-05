Guterres, BMGK'yı Arakan konusunda göreve çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma, Arakan'daki kısır döngüye son verecek güçlü bir mesaj gönderme, krizin daha fazla tırmanmasını ve insani bir felaketin yaşanmasını önleme çağrısında bulundu.

Guterres, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki şiddet olaylarından duyduğu endişeye ilişkin BM Güvenlik Konseyine mektup gönderdi.

Arakan'daki güvenlik, insani durum ve hak ihlallerinin son derece endişe verici olduğunu bildiren Guterres, son beş yılda bölgede "üçüncü büyük şiddet dalgası"nın yaşandığına dikkati çekti.

Myanmar güvenlik güçlerince uygulanan gelişigüzel şiddet olaylarından en fazla kadın, çocuk ve yaşlıların etkilendiğini ifade eden Guterres, şunları kaydetti:

"Binlerce kişi Bangladeş'e sığındı, bazıları yaralı ve acil insani yardıma muhtaç. Binlercesi sınırda mahsur ve bazıları da kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti. Halihazırdaki dehşet verici durum insani bir felakete dönüşerek, Myanmar'ın sınırlarının ötesinde barış ve güvenliği tehlikeye atabilir."

Güvenliğin sağlanmasında asıl sorumluluğun Myanmar hükümetine ait olduğunu belirten Guterres, BM Güvenlik Konseyini de göreve çağırdı. Guterres, şunları belirtti:

"Uluslararası toplumun Arakan'daki kısır döngüye son verecek güçlü bir mesaj göndermesi gerekli. Ayrıca uluslararası toplum, krizin daha fazla tırmanmasını önleme sorumluluğunu taşıyor ve insani bir felaketin yaşanmaması için itidal çağrısı yapmalı."

"Bangladeş'e sığınan Arakanlı mültecilerin yüzde 80'i kadın ve ve çocuk"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Anthony Lake de yaptığı yazılı açıklamada, 25 Ağustos'tan beri Bangladeş'e kaçan 125 binden fazla Arakanlı mültecinin yüzde 80'inin kadın ve çocuk olduğunu bildirdi.

Lake, UNICEF'in Arakan'ın kuzeyine erişimi olmadığı için daha önce psikolojik yardım alan 28 bin çocuğa ve Buthidaung ve Maungdaw bölgelerinde yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gören 4 binden fazla çocuğa ulaşamadıklarını ifade etti.