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Guterres'ten 'BM bütçesi tükeniyor' uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Nakit akışımız yılın bu zamanında hiç bu kadar düşük olmamıştı, genel durum endişe verici. Paramız tükeniyor.' dedi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM bütçesinin tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Nakit akışımız yılın bu zamanında hiç bu kadar düşük olmamıştı, genel durum endişe verici" ifadesini kullandı.
 
Guterres, BM üyesi ülkeler ve çalışanlarına gönderdiği mektupta, örgütün karşı karşıya kaldığı bütçe sıkıntısına dikkati çekti.
 
BM bütçesinin 139 milyar açık verdiğini belirten Guterres, ''Nakit akışımız yılın bu zamanında hiç bu kadar düşük olmamıştı, genel durum endişe verici. Paramız tükeniyor.'' uyarısında bulundu.
 
Harcamaları azaltarak önlemler alacaklarını vurgulayan Guterres, ''Bizim gibi bir örgüt bütçe sıkıntısı yaşamak zorunda kalmamalı, daha da acı olan, yardıma ihtiyaç duyanların çağrılarına cevap veremememiz.'' değerlendirmesinde bulundu.
 
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, BM üyesi 193 ülkeden sadece 112'sinin örgüte yıllık ödemelerde bulunduğunu söyledi. Dujarric, ''BM'nin içinde bulunduğu finansal sıkıntı üye ülkelerin ödemelerini geç yapması ya da henüz yapmamasından kaynaklanıyor" dedi.
 
BM'ye ödeme yapmayan ülkeler arasında örgüte en fazla finansal katkı sağlayan ABD'de de yer alıyor. BM'nin 5,4 milyar dolarlık genel bütçesinin yüzde 22'sini ABD karşılıyor.
 
BM'nin yönetim ve bütçe konularında reform yapması gerektiğini sık sık dile getiren ve "bütçede adalet" çağrısı yapan Trump yönetimi, 2018-2019 mali yılında BM'nin bütçesine aktaracağı kısımdan 285 milyon dolar azaltma kararı almıştı.

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