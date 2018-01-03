Haberi 17 yıldır 'kara tahtadan' alıyorlar

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'nın başkent Monrovia'daki sokak gazetesi her gün kara tahta üzerine tebeşirle yazılan haberler sokaktan geçen okuyucularıyla ücretsiz buluşuyor.

Şehir merkezine yakın yol kenarında yer alan kara tahta gazete, ülkenin resmi dili olan İngilizce yayın yapıyor.

Daily Talk Gazetesi Yayın Yönetmeni Alfred Sirleaf, 2000'den beri okuyucularını günlük ulusal ve uluslararası haberler ile buluşturduklarını dile getirerek, "Kara tahta üzerine tebeşir ve fotoğraflar ile hazırladığımız gazetemiz, Liberyalılara ücretsiz haber sunmak amacıyla yayına başladı. Bizim amacımız halkımızın ülke ve dünyadaki olaylar ile ilgili bilgilenmesi ve eğitilmesidir." dedi.

Gazetenin tahta üzerine tek sayfa olarak yayınlandığını ifade eden Sirleaf, "Sokak gazetemize baktığınızda sayfanın merkezinde ve kenarlarında Liberya'daki ve dünyadaki olaylar ile ilgili gelişmeleri kolaylıkla okuyabilirsiniz." diye konuştu.

7 kişilik ekip ve gönüllü kadrosu

Sirleaf, "The Daily Talk sokak gazetesinin gelirleri birkaç reklamdan ibaret. Tahtanın reklam bölümüne bazı firmaların reklamlarını yazıyoruz. Onlar da bize kamera, kağıt, kırtasiye ürünleri gibi malzeme desteğinde bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Haberlerin yanı sıra fotoğraflarla gazeteyi süslediklerini kaydeden Sirleaf, gazetenin 7 kişilik bir bir ekip tarafından çıkarıldığını ve ülkenin farklı bölgelerinden gönüllü gazetecilerin de haber gönderdiğini anlattı.

Gazeteye olan ilginin ülke gündemine göre değiştiğine dikkati çeken Sirleaf, "Seçim zamanlarında ya da tartışmalı dönemlerde gazeteye ilgi artıyor ama ülke gündemi sakin ise azalıyor. Mesela seçim zamanlarında günlük 5 bin okuyucumuz oluyor." dedi.

Gazetenin okuyucularından Elkannah Johnson ise gazeteyi her gün okuduğunu ve bu yolla ülkedeki ve dünyadaki olaylar ile ilgili bilgi sahibi olduğunu kaydetti.

Johnson, tebeşirle yazılan kara tahta gazetenin kendileri için çok önemli olduğu belirterek, "Bazen buradaki haberler ana akım medya yayın organlarından bile daha önce yayınlanıyor." ifadelerini kullandı.