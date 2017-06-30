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Halep'i Esed rejimine bırakan DEAŞ terör örgütü, bölgeyi terk etti

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü (SOHR) sözcülerinden Rami Abdülrahman, Halep'in kenar bölgelerinde de yenilgiye uğrayan DEAŞ'ın bölgeyi terk ettiğini açıkladı.

  • DHA
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Suriye Ordusu'nun Halep'i DEAŞ'tan tamamen temizlediğini açıklayan sözcü, DEAŞ'ın Halep çevresindeki 20'ye yakın köy ve kasabayı boşaltarak doğudaki Rakka'ya doğru çekildiğini söyledi.
 
Suriye Ordusu'nun enformasyondan sorumlu yöneticisi General Samir Süleyman da, "Suriye ordusu Halep'in tamamını DEAŞ'tan kurtardı. Hem kenti hem de vilayeti. Vilayette artık DEAŞ yok" dedi.
 
Suriye ordusunu destekleyen Lübnanlı Şii Hizbullah örgütünün askeri medya birimi, ordunun karayolunu ele geçirdiğini ve Hanaser'in doğusundaki DEAŞ mevzilerini kuşattığını bildirdi.
 

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