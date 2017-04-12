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Halep'te Esed rejiminden fosfor bombalı saldırı: 5 yaralı

Halep'te Esed rejiminin düzenlediği fosfor gazlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

  • İHA
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Halep'in batısında bulunan Kafarnah köyünde dün gece yarısı Esed rejimi tarafından fosfor gazlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların 5'inin de çocuk olduğu ve hemen hastaneye kaldırıldıkları açıklandı. Bölgede bulunan hayvanların ise telef olduğu bildirildi. 
 
Öte yandan, fosfor dumanının teneffüs edilmesi halinde kişinin ciğerlerinde ani yaralar oluşuyor ve boğulmalara sebebiyet veriyor. Sonraki aşamada ise insan vücudu içten dışa doğru yanıyor.
 

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